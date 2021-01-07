«Шикарная пара»: Карпович порадовала новым страстным фото в объятиях Прилучного

Фолловеры остались в восторге от нового фото пары и написали: «Браво, какая игра, какие красивые!», «Шикарная пара», «Да, Мир, ты божественна», «Очень красиво!», «Страсное фото», «Замечательный спектакль!», «С новым годом! И рождеством! Мечтаю попасть на этот спектакль. Может повезет когда нибудь», «Шикарная пара».

Роман актрисы и Прилучного обрел широкую известность из-за скандального разрыва Павла с женой Агатой Муцениеце. Мирослава, однако, на многочисленные заявления хейтеров стойко держится и заявляет, что чужого не брала.

Сама Агата с разрывом отчасти тоже смирилась и в одном из недавних интервью отметила, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом ради детей.

К слову, недавно мы писали, Мирослава Карпович покорила шикарном образ в платье в пол. Кадр из новой роскошной фотосессии актриса опубликовала в своем Instagram.

А вам понравилось новое фото Мирославы Карпович и Павла Прилучного? Делитесь своим мнением в комментариях!