«Шикарная пара»: Карпович порадовала новым страстным фото в объятиях Прилучного
Фото: Instagram / @m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович и Павел Прилучный, которые вместе играют в спектакле «Косметика врага», удивили зрителей и своих поклонников в Instagram роскошным и страстным фото на сцене. На черно-белом кадре Мирослава позирует в объятиях Павла. Звезда отметила: «Все недоигранное-доиграем! 9 января стартуем со спектаклем «Косметика врага» в Театриуме на Серпуховке. И да, подарки ещё не кончились! По промокоду «banda» билеты будут дешевле! Промокод действителен только у организаторов на сайте tsarbat.ru».
Фолловеры остались в восторге от нового фото пары и написали: «Браво, какая игра, какие красивые!», «Шикарная пара», «Да, Мир, ты божественна», «Очень красиво!», «Страсное фото», «Замечательный спектакль!», «С новым годом! И рождеством! Мечтаю попасть на этот спектакль. Может повезет когда нибудь», «Шикарная пара».
Роман актрисы и Прилучного обрел широкую известность из-за скандального разрыва Павла с женой Агатой Муцениеце. Мирослава, однако, на многочисленные заявления хейтеров стойко держится и заявляет, что чужого не брала.
Сама Агата с разрывом отчасти тоже смирилась и в одном из недавних интервью отметила, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом ради детей.
К слову, недавно мы писали, Мирослава Карпович покорила шикарном образ в платье в пол. Кадр из новой роскошной фотосессии актриса опубликовала в своем Instagram.
А вам понравилось новое фото Мирославы Карпович и Павла Прилучного? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: Instagram / @m1r0slava_karpovich
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