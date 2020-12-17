Мирослава Карпович и Павел Прилучный покорили зрителей страстным танцем на сцене

Мирослава Карпович и Павел Прилучный, которые вместе играют в спектакле «Косметика врага», удивили зрителей и своих поклонников в Instagram роскошным и страстным танцем на сцене.

Спектакль отправился на гастроли в Воронеж, и после выступления восхищенные зрители начали активно отмечать Мирославу и Павла на видео в своих сториз. Сцена с танцем главных героев оказалась самой яркой и запоминающейся. Видео из сториз зрителей в своем аккаунте собрала Мирослава Карпович.

В комментариях в социальных сетях зрители наперебой заявляют, что икра между актерами видна невооруженным глазом, и воссоздать такую страсть и энергию на сцене можно только благодаря такой же страсти в жизни.

Роман актрисы и Прилучного обрел широкую известность из-за скандального разрыва Павла с женой Агатой Муцениеце. Мирослава, однако, на многочисленные заявления хейтеров стойко держится и заявляет, что чужого не брала.

Сама Агата с разрывом отчасти тоже смирилась, и в одном из недавних интервью отметила, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом ради детей.