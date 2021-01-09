Анна Седокова облачилась в дерзкую комбинацию в стиле Моники Беллуччи: «Богиня!»

Напомним, в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант». В Сети начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату. Возлюбленные решили поделиться праздничными снимками только в конце сентября. В сториз Анна Седокова показала любимые фото с тайной свадьбы, на которых она позирует в обнимку с супругом. Позже певица опубликовала пост, в котором кратко и мило написала: «Mr. & Mrs. Timma» и «Спасибо бесконечно».

К слову, недавно мы писали, как Седокова рассказала об отношениях со старшей дочерью. Певица, актриса и телеведущая Анна Седокова рассказала об отношениях с подросшими детьми, она опубликовала пост в Instagram.

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