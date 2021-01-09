Анна Седокова облачилась в дерзкую комбинацию в стиле Моники Беллуччи: «Богиня!»
Фото: @annasedokova / Instagram
В новом ролике, стилизованным под пленку, Анна Седокова облачилась в дерзкую комбинацию в стиле Моники Беллуччи и показала соблазнительные формы. На видео певица сменяет несколько нарядов, в том числе эффектно снимает тренч из кожи на помпезной лестнице и примеряет полупрозрачное сияющее платье под пиджак с мужского плеча. Звезде сделали вечерний макияж с акцентом на глаза, а волосы уложили голливудскими волнами, создав у корней «мокрый» эффект. В посте Анна написала: «Ты никогда не узнаешь женщину. Ты думаешь, что способен ее просчитать, купить, завладеть. Но как только ты думаешь, что победил, ты попался.Кто предсказуем ? Женщины или мужчины?».
Фолловеры остались в восторге от нового видео певицы и написали: «Смотрю с таким наслаждением на вас. Такая энергетика», «Какая бомбита», «Аня,какая вы Красивая и Сексуальная», «Какая же ты шикарная», «Шикарно», «Невероятно красивая!», «Самая шикарная женщина», «Какая красавица!», «Красивущая», «Богиня!».
Фото: @annasedokova / Instagram
Напомним, в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант». В Сети начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату. Возлюбленные решили поделиться праздничными снимками только в конце сентября. В сториз Анна Седокова показала любимые фото с тайной свадьбы, на которых она позирует в обнимку с супругом. Позже певица опубликовала пост, в котором кратко и мило написала: «Mr. & Mrs. Timma» и «Спасибо бесконечно».
К слову, недавно мы писали, как Седокова рассказала об отношениях со старшей дочерью. Певица, актриса и телеведущая Анна Седокова рассказала об отношениях с подросшими детьми, она опубликовала пост в Instagram.
А вам понравился образ Анны Седоковой? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: @annasedokova / Instagram
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