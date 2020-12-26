«Бомба!»: Анна Седокова в кожаных облегающих брюках поделилась с подписчиками модными секретами
Фото: @annasedokova / Instagram
И так, для того, чтобы создать образ, как у секс-символа российского шоу-бизнеса необходимо сделать высокий хвост, который затем стоит заплести в пучок. Далее нужно перейти к макияжу: при помощи косметики сделать идеально ровный тон лица, скрыть все несовершенства кожи, наклеить или накрасить ресницы, растушевать стрелки, желательно коричневые. Следующий этап- яркие губы, здесь можно и нужно проявить фантазию и подобрать именно тот оттенок помады, который подходит именно вам. Кроме того, экс-солистка ВИА Гры посоветовала не забывать про шею и фигуру. Например, если вы надеваете открытое платье, то обязательно украсьте его аксессуарами и украшениями.
Подписчики пришли в восторг от красоты любимой артистки. В комментариях фолловеры написали множество теплых слов и одарили знаменитую девушку комплиментами и словами благодарности.
«Мать троих детей?? Не верю,Аня, да верю конечно, но это особенность! Вы самая красивая женщина на свете!», «Ах какая женщина», «Красотка Аня», «Анечка, спасибо за такой подробный обзор!», «Красоточка», «Какая вы нереальная», «Бомбита бомбическая!», — написали фолловеры Анне в Instagram.
Фото и видео: @annasedokova / Instagram
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