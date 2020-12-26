«Бомба!»: Анна Седокова в кожаных облегающих брюках поделилась с подписчиками модными секретами

И так, для того, чтобы создать образ, как у секс-символа российского шоу-бизнеса необходимо сделать высокий хвост, который затем стоит заплести в пучок. Далее нужно перейти к макияжу: при помощи косметики сделать идеально ровный тон лица, скрыть все несовершенства кожи, наклеить или накрасить ресницы, растушевать стрелки, желательно коричневые. Следующий этап- яркие губы, здесь можно и нужно проявить фантазию и подобрать именно тот оттенок помады, который подходит именно вам. Кроме того, экс-солистка ВИА Гры посоветовала не забывать про шею и фигуру. Например, если вы надеваете открытое платье, то обязательно украсьте его аксессуарами и украшениями.