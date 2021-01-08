«Не мечтала быть ей подружкой»: Седокова рассказала об отношениях со старшей дочерью

«Это потому, что я ее люблю сильно. И себя люблю. И ей советую. Жить в таком возрасте по законам других людей странно. Нужно жить по своим. А в моем доме — мои, — добавила она. — Я никогда не мечтала быть ей подружкой. Я с ужасом представляю, что мы с ней вместе в клубе выпиваем и несемся на танцпол. Это так же нелепо, как и мне тусоваться с ее друзьями. Я — не ее подружка. Я — ее мама. Я хочу, чтобы мои дети знали, что я всегда рядом. В любую секунду. Знали, но жили свою жизнь на 100%».

Также Седокова объяснила, как «делит» материнскую любовь между тремя детьми. По ее словам, «каждый получает свою собственную часть мамы». «Просто живи свою лучшую жизнь и каждый день говори близким, что их любишь», — резюмировала она.

«Воспитание детей — дело каждого. А ты — шикарная мама своим детям», — поддержали ее поклонники. «Дети не мешают отношениям, если есть общие интересы и взаимопонимание», — уточнили юзеры. «Вы с дочерью как ровесницы», — сделали комплимент кумиру.