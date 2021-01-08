«Не мечтала быть ей подружкой»: Седокова рассказала об отношениях со старшей дочерью
Фото: instagram.com/annasedokova
Первым мужем Анны Седоковой был футболист «Динамо» Валентин Белькевич (развелись в 2006 году). Именно из-за отношений с ним певица ушла из популярного трио «ВИА Гра». В 2004 году певица родила спортсмену дочку Алину. Второй муж — бизнесмен Максим Чернявский, от которого у Седоковой еще одна дочь — Моника (родилась в 2011 году). В 2017 году артистка родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова. 6 сентября 2020 года она снова вышла замуж за латвийского баскетболиста «Химок» Яниса Тимма.
На фотографии в социальной сети Седокова запечатлена в лифте с мужем-баскетболистом и старшей дочерью — 16-летней Алиной.
Певица задала подписчикам вопрос, могут ли помешать дети отношениям. По словам Анны, есть два вида любви: первая — свободная, вторая — болезненная привязанность, когда человек без близкого чувствует себя неполноценным.
«В моей семье все достаточно просто, у каждого есть своя территория, которую другой человек уважает. У Алины есть своя комната, в которую я не могу заходить без стука (ну разве что пару раз в гневе). В нашу комнату дети тоже не могут зайти, не постучав. На взрослую постель можно только с разрешения, точно так же, как и я спрашиваю, можно ли мне присесть на кровать Гектора», — написала Седокова.
Мать отметила, что готова отпустить дочь «в свободное плавание», как только ей исполнится 18.
«Это потому, что я ее люблю сильно. И себя люблю. И ей советую. Жить в таком возрасте по законам других людей странно. Нужно жить по своим. А в моем доме — мои, — добавила она. — Я никогда не мечтала быть ей подружкой. Я с ужасом представляю, что мы с ней вместе в клубе выпиваем и несемся на танцпол. Это так же нелепо, как и мне тусоваться с ее друзьями. Я — не ее подружка. Я — ее мама. Я хочу, чтобы мои дети знали, что я всегда рядом. В любую секунду. Знали, но жили свою жизнь на 100%».
Также Седокова объяснила, как «делит» материнскую любовь между тремя детьми. По ее словам, «каждый получает свою собственную часть мамы». «Просто живи свою лучшую жизнь и каждый день говори близким, что их любишь», — резюмировала она.
«Воспитание детей — дело каждого. А ты — шикарная мама своим детям», — поддержали ее поклонники. «Дети не мешают отношениям, если есть общие интересы и взаимопонимание», — уточнили юзеры. «Вы с дочерью как ровесницы», — сделали комплимент кумиру.
Фото: Instagram/@annasedokova
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