Анна Седокова блеснула стройной фигурой в черном мини и розовом неоновом пуховике
Фото: @annasedokova / Instagram
Анна Седокова нередко экспериментирует с образами. Для фотосессий и светских мероприятий певица выбирает дерзкие наряды и делает вечерний макияж и укладку. В новой съемке для собственного бренда Анна блеснула стройной фигурой в черном мини, надетым под неоновый розовый пуховик. В дополнение к образу в стиле сестер Кардашьян-Дженнер певица надела черные глянцевые ботфорты, а из аксессуаров подобрала узкие очки и золотые цепи. Ролик в модном аутфите Анна разместила в Stories на своей странице в Instagram.
Напомним, что в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант».
Фото: @annasedokova / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Анна Седокова блеснула в юбке с дерзким разрезом и под руку с красавцем-мужем. 37-летняя певица отправилась на спектакль в сопровождении любимого мужа.
А вам понравился образ Анны Седоковой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @annasedokova / Instagram
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