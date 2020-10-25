Анна Седокова блеснула в юбке с дерзким разрезом и под руку с красавцем-мужем

Напомним, что в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант».

К слову, раннее мы писали, что Анна Седокова представила свою книгу. Пару недель назад певица выпустила автобиографию «Я сильная. Я справлюсь», в честь выхода которой состоялась презентация.

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