Анна Седокова блеснула в юбке с дерзким разрезом и под руку с красавцем-мужем
Фото: @annasedokova / Instagram
Для торжественного мероприятия Анна выбрала шикарное вечерний наряд с анималистичным принтом — топ с объемными плечами и юбка с дерзким разрезом до середины бедра. Певица продемонстрировала безупречно стройную фигуру и рельефный пресс. Для образа Анне сделали голливудские локоны и яркий вечерний smokey eyes. На премьере в театре певица появилась под руку с мужем Янисом Тиммой. Для выхода он выбрал образ в одной цветовой гамме с Анной — черная рубашка и брюки, строгие туфли и белая бабочка.
Фото: @annasedokova / Instagram
Напомним, что в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант».
К слову, раннее мы писали, что Анна Седокова представила свою книгу. Пару недель назад певица выпустила автобиографию «Я сильная. Я справлюсь», в честь выхода которой состоялась презентация.
А вам понравился новый образ Анны Седоковой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @annasedokova / Instagram
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