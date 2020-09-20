Анна Седокова показала новые фото с тайной свадьбы: «Mr. & Mrs. Timma»
Фото: www.instagram.com/annasedokova/
В сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант». В Сети начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату. Возлюбленные решили поделиться праздничными снимками только в конце сентября. В Stories Анна Седокова показала любимые фото с тайной свадьбы, на которых она позирует в обнимку с супругом. Позже певица опубликовала пост, в котором кратко и мило написала: «Mr. & Mrs. Timma» и «Спасибо бесконечно».
Фолловеры остались в восторге от трогательных совместных снимков певицы и ее возлюбленного и написали десятки комментариев о красоте их пары: «Мои поздравления О жрица Любви», «Поздравляю вас, котята», «Поздравляю. Такое важное и простое женское счастье. Очень рада, шикарная пара», «Поздравлю крошку», «Поздравляю, будьте всегда такими же счастливыми», «Счастья!», «Поздравляю!!! Будьте счастливы всегда». Поздравить пару с праздником поспешили и их звездные коллеги, в том числе Яна Рудковская, Ида Галич, Митя Фомин, Анатолий Цой и другие.
Фото: www.instagram.com/annasedokova/
Ранее мы рассказывали, как Анна Седокова оказалась в долгах: «Живу в квартире, за которую не платили с апреля». Помощница Анны Седоковой подставила ее из-за увлечения азартными играми.
Фото и видео: Instagram Анны Седоковой
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