15-летняя дочь Анны Седоковой повторила стиль своей знаменитой матери и стала ее копией — видео

Анна Седокова не раз говорила, что у нее с дочерью доверительные отношения и они подруги. Алину экс-«ВИА Гра» родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича. Вторая дочь артистки Моника появилась, когда Седокова была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским. После развода девочка осталась жить с отцом в США. Седокова регулярно летает к дочери на все праздники. По решению суда Анна не может публиковать фото Моники в социальных сетях. Так захотел отец, который не желает делать из нее публичную персону. И все же 9-летняя девочка иногда мелькает на странице старшей сестры.

У Анны также есть 3-летний сын Гектор от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым. Пара распалась вскоре после рождения малыша.

В сентябре 2020-го Анна вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, которого считает любовью всей своей жизни и которому мечтает родить детей. В недавнем интервью певица призналась, что возлюбленный — ее настоящий герой. «Полюбить и принять женщину с тремя детьми непросто», — сказала она.