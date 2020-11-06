«Топовая Баба-Яга»: Анна Седокова примерила образ современной ведьмочки с метлой и на шпильках

Бывшая участница золотой тройки «ВИА Гра» Анна Седокова славится не только своим голосом и роскошной внешностью, но и отличным чувством юмора. Сегодня певица поделилась эксцентричной и стильной фотографией — она превратилась в современную Бабу-Ягу.

В качестве аксессуара у Анны — метла. Для того чтобы превратиться в ведьмочку, этого оказалось достаточно — элегантные туфельки на шпильке не слишком противоречат образу. Подписчики сразу оценили: