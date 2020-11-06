«Топовая Баба-Яга»: Анна Седокова примерила образ современной ведьмочки с метлой и на шпильках
Фото: www.instagram.com/annasedokova/
Бывшая участница золотой тройки «ВИА Гра» Анна Седокова славится не только своим голосом и роскошной внешностью, но и отличным чувством юмора. Сегодня певица поделилась эксцентричной и стильной фотографией — она превратилась в современную Бабу-Ягу.
В качестве аксессуара у Анны — метла. Для того чтобы превратиться в ведьмочку, этого оказалось достаточно — элегантные туфельки на шпильке не слишком противоречат образу. Подписчики сразу оценили:
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«Уф, какая Баба Ёжка. Надо дочери показать, а то после сказок побаивается данного персонажа», «Нормальная такая бабка», «Зря я Бабы-Яги в детстве боялся», «Топовая Баба-Яга», «Хорошааа...!!!! Просто бомба», «Ань, ты хорошеешь с каждым днем!», «Какая умная красивая шикарная девушка», «Вы молодец! Красавица, да еще и умница!», «И с метлой красотка», «Хорошенькая Баба Ёжка», «Ведьмочка!», «Хорошая ведьма», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Ты умная и адекватная, Аннушка)», «Однажды утром на заре, в мой дом уставший от разлуки, влетела ведьма на метле и мне упала прямо в руки».
Фото и видео: Instagram Анны Седоковой
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