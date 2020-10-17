Анна Седокова показала нежное фото с подросшими детьми: «Моя семья, мое богатство»

К слову, недавно мы писали, как Анна Седокова показала новые фото с тайной свадьбы: «Mr. & Mrs. Timma». 37-летняя певица опубликовала редкие и любимые снимки с прекрасного семейного торжества. В сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма.

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