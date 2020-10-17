Анна Седокова показала нежное фото с подросшими детьми: «Моя семья, мое богатство»
Фото: @annasedokova / Instagram
Анна Седокова поделилась новыми снимками с подросшими-детьми. Певица воспитывает 15-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича, 8-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и 2-летнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова. На селфи в зеркале звездная мама позирует с сыном Гектаром и дочерью Алиной, которые примерили образы из модных коллекций Анны. Редким семейным фото певица поделилась на своей странице в Instagram, написав к нему трогательный пост о трудностях воспитания, материнстве и личной мотивации.
Моя семья, мое богатство. И надежный тыл. Эта пара на фото поддерживали меня все время. И я хорошая мама, точно знаю) Но я в страшном сне видела свою жизнь, в которой я откажусь от всего того, что люблю, своей реализации, работы или музыки и сяду дома. С ребенком или мужем. Не так сложно было технический, сложно было психологический. Жить не свою жизнь. Даже жизнь самого любимого человека, но все равно она ведь не твоя. Понимаю, что тут есть тема для споров кто-то скажет , что это призвание женщины сохранять быт и растить детей. Но как мама 15 летней дочери я бы не хотела, чтоб она сидела в самом красивом замке, но так и не нашла своё дело в жизни.
— написала Анна Седокова.
Пользователей Сети особенно впечатлил трогательный пост Анны, и они написали восторженные комментарии о «красоте души» звезды и ее семьи: «Ваш подход к жизни, семье и детям вызывает у меня только восхищение и уважение. Работать, строить карьеру , не теряя связи с детьми и близким человеком нереально сложно. У вас получается и вы умничка, девушка», «Абсолютно точно. Только ресурсная мама способна дать тот самый ресурс ребенку», «Какая же мудрая женщина, восхищаюсь», «Согласна с каждым словом. Детям нужна счастливая мама!», «Будьте счастливыми вместе всегда!», «Аня, вы супер. Очень приятно за вами наблюдать:)».
К слову, недавно мы писали, как Анна Седокова показала новые фото с тайной свадьбы: «Mr. & Mrs. Timma». 37-летняя певица опубликовала редкие и любимые снимки с прекрасного семейного торжества. В сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма.
А вам понравилось новое фото Анны Седоковой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @annasedokova / Instagram
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