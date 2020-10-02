«Я сильная, я справлюсь»: Анна Седокова в красном латексном плаще представила новую книгу
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Я сильная. Я справлюсь» — это история о том, что любые мечты могут осуществиться. Главная героиня никогда не переставала мечтать и всегда выбирала любовь. Книгу можно сравнить с увлекательными художественными рассказами, такими как «Дневник Бриджит Джонс» и «Есть, молиться, любить», как уверяют ее создатели.
Если все знают Анну Седокову как певицу с армией поклонников, то в автобиографии она раскрывается как девушка, которая всю жизнь пыталась быть хорошей для других и боролась с детской психологической травмой — уходом отца из семьи. По словам Анны, книга посвящается всем девочкам, которые чувствуют себя потерянными, которым нужна мотивация и надежда. Анна своим примером показывает, что нужно бороться за свое счастье и не опускать руки, какой бы сложной ни была ситуация.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В книге Анна объясняет, из-за чего покинула группу и прекратила общение с мамой, и отвечает на миллионы других «почему». Вместе с героиней читатели проживают взлеты и падения, негодуют от несправедливости и понимают, почему она сильная, она справится. «У меня были дома в Калифорнии яхты, выступления перед президентами и много цветов. А были периоды, когда я не могла купить пачку макарон в супермаркете. Что будет дальше, я не знаю. Но уверена: мой сценарист приготовил еще много захватывающих поворотов в сюжете, который называется "Жизнь"», — говорит Анна.
На презентации Анна Седокова представила не только печатную книгу, но и ее аудиоверсию. Артистка выпустила аудиокнигу, чтобы аудитория могла услышать историю от первого лица. Мелодичный тембр голоса Анны помогает погрузиться в события, которые происходят в жизни героини, и прожить все радостные и сложные моменты вместе с ней. «Я сильная, я справлюсь» — новый социальный проект Анны Седоковой, направленный на поддержку женщин, которые хотят открыть свой бизнес. Анна отберет троих участниц и предоставит им не только материальную поддержку, но и команду и личные связи. Проект запустится на базе благотворительной платформы yapomogy.com.
Фото: Екатерина Ширнкина / Passion.ru
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