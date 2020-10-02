«Я сильная, я справлюсь»: Анна Седокова в красном латексном плаще представила новую книгу

«Я сильная. Я справлюсь» — это история о том, что любые мечты могут осуществиться. Главная героиня никогда не переставала мечтать и всегда выбирала любовь. Книгу можно сравнить с увлекательными художественными рассказами, такими как «Дневник Бриджит Джонс» и «Есть, молиться, любить», как уверяют ее создатели.

Если все знают Анну Седокову как певицу с армией поклонников, то в автобиографии она раскрывается как девушка, которая всю жизнь пыталась быть хорошей для других и боролась с детской психологической травмой — уходом отца из семьи. По словам Анны, книга посвящается всем девочкам, которые чувствуют себя потерянными, которым нужна мотивация и надежда. Анна своим примером показывает, что нужно бороться за свое счастье и не опускать руки, какой бы сложной ни была ситуация.