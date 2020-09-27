Анна Седокова восхитила стройной фигурой в образе роковой красотки: «Я на бал»
Фото: @annasedokova / Instagram
27 сентября в Москве прошел ежегодный аукцион благотворительного фонда Андрея Кириленко. Для торжественного мероприятия Анна выбрала шикарное вечернее платье цвета алой розы. К наряду певица подобрала открытые лодочки и сделала голливудскую укладку. Перед выходом из дома Анна сделала эффектный кадр в зеркале вместе с подросшим домашним питомцем — булли по кличке Мамба. Питомец удивил впечатлительных фолловеров, которые тут же написали: «Очень боюсь таких собак», «Конечно, испугалась», «Он такой мммм милый».
Вечерний образ Анны не остался незамеченным фолловерами, которые успели написать десятки комментариев о ее ослепительной красоте: «Какая ты красивая», «Шикарная», «Моя мечта», «Девушка, вам очень к лицу счастье», «Анна, вы очень красивая», «Какая стройняшка», «Красивая!», «Да,шикарная!!!», «Шикарное фото», «Анюта, Вы очарование!!!», «Роскошный образ», «Платья класс! Цвет шик!», «Анечка, вы как всегда волшебны, еще и этот красный цвет».
Привет. Я на бал, а мой спутник пойдет доедать мой кроссовок. А скажите мне, вы если бы увидели Мамбу, то испугались бы подойти и погладить ? Да или нет ?
— поинтересовалась у фолловеров певица.
Недавно мы писали, как Валерия в алом мини очаровала фанатов. 52-летняя певица поделилась редким снимком, сделанным за кулисами концерта.
Фото и видео: @annasedokova / Instagram
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