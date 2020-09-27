Анна Седокова восхитила стройной фигурой в образе роковой красотки: «Я на бал»

Вечерний образ Анны не остался незамеченным фолловерами, которые успели написать десятки комментариев о ее ослепительной красоте: «Какая ты красивая», «Шикарная», «Моя мечта», «Девушка, вам очень к лицу счастье», «Анна, вы очень красивая», «Какая стройняшка», «Красивая!», «Да,шикарная!!!», «Шикарное фото», «Анюта, Вы очарование!!!», «Роскошный образ», «Платья класс! Цвет шик!», «Анечка, вы как всегда волшебны, еще и этот красный цвет».