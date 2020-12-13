«Ощущение, что всю изрезали»: Юлия Савичева откровенно рассказала о потере ребенка

В интервью певица рассказала о 3-летней дочери Ане, которая живет вместе с бабушкой и дедушкой в Португалии. Вместе с мужем-музыкантом Александром Аршиновым Юлия приняла решение оставить дочь за границей из-за плотного концертного графика. По мнению звезды, Ане будет гораздо комфортнее жить с родителями мужа, чем с вечно занятой мамой. Юлия регулярно устраивает видеоконференции с Португалией, а бабушка присылает фотографии подрастающей девочки. Напомним, что Юлия долгое время скрывала девочку от пользователей Сети и только этим летом впервые показала Аню, а осенью опубликовала архивный снимок, сделанный сразу после рождения.

В эфире программы Юлия также рассказала о недвижимости на Бали, которую супругам подарили в день свадьбы шесть лет назад. Певица призналась Лере Кудрявцевой, что ни разу не была на вилле, поскольку поездка до него — большая проблема, ведь на Бали «очень долго и тяжело добираться». Певица подчеркнула, что дом сейчас находится в плохом состоянии и там требуется ремонт. Все свободное время Юлия тратит на поездки в Португалию к дочери, так что времени на роскошный отдых в Индонезии просто не остается.