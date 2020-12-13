«Ощущение, что всю изрезали»: Юлия Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Фото: @yuliasavicheva / Instagram
Юлия Савичева посетила шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и раскрыла подробности семейной жизни. В откровенном интервью Юлия рассказала о потере ребенка во время первой беременности. В эфире Юлия не сдержала слез и рассказала о боли, которую ей пришлось пережить: «Ощущение, что всю изрезали». Трагедия стала причиной разлада между супругами, но они смогли преодолеть кризис и остаться вместе. Спустя время у пары на свет появилась дочь Анна, которая сейчас живет с бабушкой и дедушкой в Португалии.
В интервью певица рассказала о 3-летней дочери Ане, которая живет вместе с бабушкой и дедушкой в Португалии. Вместе с мужем-музыкантом Александром Аршиновым Юлия приняла решение оставить дочь за границей из-за плотного концертного графика. По мнению звезды, Ане будет гораздо комфортнее жить с родителями мужа, чем с вечно занятой мамой. Юлия регулярно устраивает видеоконференции с Португалией, а бабушка присылает фотографии подрастающей девочки. Напомним, что Юлия долгое время скрывала девочку от пользователей Сети и только этим летом впервые показала Аню, а осенью опубликовала архивный снимок, сделанный сразу после рождения.
В эфире программы Юлия также рассказала о недвижимости на Бали, которую супругам подарили в день свадьбы шесть лет назад. Певица призналась Лере Кудрявцевой, что ни разу не была на вилле, поскольку поездка до него — большая проблема, ведь на Бали «очень долго и тяжело добираться». Певица подчеркнула, что дом сейчас находится в плохом состоянии и там требуется ремонт. Все свободное время Юлия тратит на поездки в Португалию к дочери, так что времени на роскошный отдых в Индонезии просто не остается.
Фото: @yuliasavicheva / Instagram
Напомним, выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева и музыкант Александр Аршинов испытали свои чувства временем и решили пожениться в 2014 году после одиннадцати лет знакомства. Во время их первой встречи Юле было всего 16, а Саше — 18. Друг принес Савичевой диск с песнями малоизвестной рок-группы, послушав которые, она захотела встретиться с солистом, которым оказался Аршинов.
К слову, недавно мы писали, как Юлия Савичева показала очаровательные фото с маленькой дочкой. Юлия Савичева поделилась очаровательной фотографией — показала, как ее дочка Анечка готовится встречать Новый год и ждет Деда Мороза.
Фото и видео: @yuliasavicheva / Instagram, НТВ / YouTube
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