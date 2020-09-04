«Мы пережили много сложных ситуаций»: Савичева рассказала об отношениях с супругом

«Сегодня очень важный день для меня. Вы знаете, что я редко рассказываю о моментах из личной жизни, но сейчас я хочу поделиться нашей историей. Как и в любых отношениях, мы с мужем за 17 лет пережили множество сложных ситуаций: не слышали и не понимали, отдалялись от друг друга. Но любовь — это прекрасное чувство, которое притягивает раз и навсегда. "Больше не терять"— зеркальное отражение нашей с Аршиновым истории любви. Это так волнительно! Смотрите клип по ссылке в шапке профиля, а также делитесь впечатлениями в комментариях», — написала Юлия Савичева в Instagram.