«Мы пережили много сложных ситуаций»: Савичева рассказала об отношениях с супругом
Фото: Instagram Юлии Савичевой
«Сегодня очень важный день для меня. Вы знаете, что я редко рассказываю о моментах из личной жизни, но сейчас я хочу поделиться нашей историей. Как и в любых отношениях, мы с мужем за 17 лет пережили множество сложных ситуаций: не слышали и не понимали, отдалялись от друг друга. Но любовь — это прекрасное чувство, которое притягивает раз и навсегда. "Больше не терять"— зеркальное отражение нашей с Аршиновым истории любви. Это так волнительно! Смотрите клип по ссылке в шапке профиля, а также делитесь впечатлениями в комментариях», — написала Юлия Савичева в Instagram.
Напомним, выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева и музыкант Александр Аршинов испытали свои чувства временем и решили пожениться в 2014 году после одиннадцати лет знакомства. Во время их первой встречи Юле было всего 16, а Саше — 18. Друг принес Савичевой диск с песнями малоизвестной рок-группы, послушав которые, она захотела встретиться с солистом, которым оказался Аршинов. Недавно супруги впервые показали лицо своей трехлетней дочери Анны, которую ранее скрывали от широкой общественнности.
Фото: Instagram
Видео: Youtube / SavichevaMusic
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