«Исключите вечерние углеводы»: Юлия Савичева поделилась своей диетой

Звезда выделила основные правила: «Во-первых, нужно полностью исключить сладкие напитки: соки, газированные воды, лимонады. Даже свежевыжатые соки не желательны, лучше просто съесть фрукт - это гораздо полезнее. В одном стакане сока, так или иначе, будет содержаться больше сахара, чем во фрукте, который вы просто съедите. Пейте воду, чай, кофе, только без сахара. Далее, исключите углеводы на ночь, после 19:00 (для тех, кто очень хочет похудеть - после 18:00). Хлеб можно позволить себе утром, но он должен быть бездрожжевой. Не употребляйте в пищу жирные продукты, заменяйте их рыбой, яйцами, курицей, морепродуктами, мясом, только обязательно с овощами. Губительны покупные соусы, их также нужно исключить! Если без соуса не обойтись - сделайте его сами, например из помидоров, также полезно оливковое масло, используйте лимонный сок, соевый соус, кокосовое молоко (но с ним будьте аккуратны, следите за жирностью). Включайте в утренний рацион каши с медом, орехами или сухофруктами, запеканку или сырники из творога 2-5 проц. жирности. Днем помимо белков и клетчатки обязательно должны быть сложные углеводы: рис, гречка, булгур, а если очень захочется макарон - то выбирайте или рисовая или гречневую лапшу», – подытожила знаменитость.

Она также добавила, что питаться нужно постоянно, как только потребует ваш организм.

«Питаться нужно регулярно через каждые 2-3 часа - вот идеальная схема. Вы сразу почувствуете изменения состояния в лучшую сторону уже через две-три недели. Главное - сделать все это своей привычкой», - отметила Юлия.