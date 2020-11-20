Савичева показала нежное фото с новорожденной дочерью: «Будто весь космос смотрел на меня»

«Это был наш первый день вместе с моей малышкой. Мне хочется постоянно ощущать ее присутствие рядом, наверное поэтому и пересматриваю архивы. Грущу очень... мягко говоря... Помню, как меня растрогало, когда ее впервые положили мне на грудь. Она начала плакать, и я запела ей нашу семейную колыбельную. Сразу узнала, прислушалась, успокоилась. Эта фотография сделана уже в моей палате. Я никогда не забуду, как она впервые посмотрела на меня. Это был настолько взрослый, осмысленный и глубокий взгляд! Я не могла поверить в то, что сейчас на меня смотрит новорожденный. Так серьезно, четко и долго, как будто весь космос, вся вселенная смотрела на меня в тот момент. Сейчас многие семьи находятся в разлуке. Скоро все разрешится, и мы обязательно к тебе прилетим с обещанным ворохом подарков! Да, мы сейчас далеко, но знай, мама и папа всей душой и сердцем всегда рядом с тобой», — подписала снимок Савичева.

Поклонники отметили, что Юля очень трогательная мама и посоветовали ей родить второго ребенка. «Такое счастье!Надо повторить», «Что грустить?! Второго надо Юля рожать», «Трогательно. Верим в хорошее», «Какое трогательное фото», «Прекрасное фото», «Юля, приход таких мыслей говорит о том, что пришла пора за вторым малышом идти», «Нежное фото», «Юля за сынкой пора», «Очень трогательно и мило», — пишут они в комментариях.