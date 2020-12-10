«Зайчик»: Юлия Савичева показала очаровательные фото с маленькой дочкой

Юлия Савичева поделилась очаровательной фотографией — показала, как ее дочка Анечка готовится встречать Новый год и ждет Деда Мороза.

«Моя зайчуша написала свое письмо Деду Морозу с помощью бабушки. Пожеланий тьма. Оно было составлено по принципу "все что вижу, то и хочу". Составлять список она начала заранее. Сначала она рассказала мне по видеосвязи, что хочет куклу, которая плачет. Я ей ответила, что у нее такая уже есть, может хочется что-то другое? Но Аня ответила: "Хочу еще одну". Потом она попросила у меня детскую косметику. Я пообещала, что передам ее просьбу Деду Морозу. На следующий день Аня попросила бабушку передать Деду Морозу, что хочет замок, на котором можно прыгать. А вечером, увидела новых кукол по телевизору... ну вы понимаете, продолжение. Список пополняется. Дед Мороз, готовься! Сразу все подарить или растянуть удовольствие?», — рассказывает Юлия.

Поклонники пришли в полный восторг от малышки и на комплименты не скупились:

«Мамина копия», «Надо же так на папу похожа! Это невероятно просто», «Мамина радость...», «Красотулечка», «Деток надо радовать», «Так приятно видеть восторг ребенка, когда подарков много, и он не знает, что схватить», «Очаровашечка».

Фото и видео: Instagram Юлии Савичевой

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