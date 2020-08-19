Юлия Савичева впервые показала лицо 3-летней дочери: «А вот и наша Аня»
Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva/
Юлия Савичева и Алексанлр Аршинов стали родителями три года назад. И все это время родители скрывали дочь Аню от посторонних глаз: изредка в Instagram артистка публиковала фото с ребенком, но на всех снимках показывала дочь со спины.
И теперь Юлия впервые открыто показала лицо дочери, снявшись всей семьей для обложки журнала.
«А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. "Мама, накрась меня и надень мне платье, я пойду работать!" — такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках. Эта фотосессия проходила в Португалии», — рассказала Юлия Савичева в Instagram.
«Юленька, какая Анечка красавица! Счастья и здоровья твоей чудесной семье!», «Красотуля», «Лапка! Дай бог здоровья и долгая лета!», «Счастливая семья», «Какая красавица, вся в маму», «Какие счастливые и красивые!», «Аня вся в папу», — прокомментировали друзья и подписчики Юлии Савичевой.
А как вам кажется, на кого больше похожа Аня?
Фото и видео: Instagram Юлии Савичевой, @dagfryd
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