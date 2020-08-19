Юлия Савичева впервые показала лицо 3-летней дочери: «А вот и наша Аня»

Юлия Савичева и Алексанлр Аршинов стали родителями три года назад. И все это время родители скрывали дочь Аню от посторонних глаз: изредка в Instagram артистка публиковала фото с ребенком, но на всех снимках показывала дочь со спины.

И теперь Юлия впервые открыто показала лицо дочери, снявшись всей семьей для обложки журнала.