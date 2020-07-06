Саша Савельева займется карьерой после полутора лет активного материнства: «Начинаю работу над своим проектом»
Больше года назад в Сети появились слухи о беременности солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой. Долгое время она отчаянно скрывала свое положение, но вскоре перестала выходить на сцену с коллегами. В марте СМИ сообщили о непростых родах, которые перенесла звезда.
«Я встретила настоящую любовь. Через несколько лет мне очень захотелось стать мамой... настоящей, не "гастрольной" (хотя-бы первое, самое важное время побыть с малышом). Еще раз убеждаюсь, что Судьба все-таки есть. В правильное время дает именно то, что нужно», — рассказала она о событиях позже.
Карьеру в группе «Фабрика» Саша Савельева официально оставила в июне прошлого года. В ее блоге стало больше фотографий подготовки к ремонту, кадров счастливого материнства.
В этот понедельник, 6 июля, в своем блоге Саша объявила: «За это время я очень сильно соскучилась по сцене. От себя не убежишь! И вот теперь я начинаю работу над своим собственным музыкальным проектом. Пожелайте мне удачи на этом пути».
Поклонники с восторгом восприняли эту новость.
К работе над проектом артистка приступит полной сил — недавно она признавалась, что рождение ребенка придало ей массу энергии: «Материнство действительно меняет подход к жизни, ощущение ответственности выходит совсем на другой уровень... даже любимая работа приобретает другие краски... давно я себя не чувствовала на столько молодой и наполненной желанием делать что-то новое! (не смотря на то, что организм еще до конца не восстановился и переодически дает о себе знать разными проявлениями) Это действительно мощная перезарядка аккумулятора».
Редакция Passion.ru желает певице творческих успехов!
Фото и видео: Instagram
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