Саша Савельева займется карьерой после полутора лет активного материнства: «Начинаю работу над своим проектом»

Больше года назад в Сети появились слухи о беременности солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой. Долгое время она отчаянно скрывала свое положение, но вскоре перестала выходить на сцену с коллегами. В марте СМИ сообщили о непростых родах, которые перенесла звезда.

«Я встретила настоящую любовь. Через несколько лет мне очень захотелось стать мамой... настоящей, не "гастрольной" (хотя-бы первое, самое важное время побыть с малышом). Еще раз убеждаюсь, что Судьба все-таки есть. В правильное время дает именно то, что нужно», — рассказала она о событиях позже.

Карьеру в группе «Фабрика» Саша Савельева официально оставила в июне прошлого года. В ее блоге стало больше фотографий подготовки к ремонту, кадров счастливого материнства.

В этот понедельник, 6 июля, в своем блоге Саша объявила: «За это время я очень сильно соскучилась по сцене. От себя не убежишь! И вот теперь я начинаю работу над своим собственным музыкальным проектом. Пожелайте мне удачи на этом пути».