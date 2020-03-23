Саша Савельева поздравила сына с первым днем рождения и показала нежное фото с мужем Кириллом Сафоновым
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Фото: Instagram
36-летняя Саша Савельева опубликовала в Instagram нежный пост, который посвятила своему сыну Леону. 22 марта мальчик отметил первый день рождения.
«Год назад 22 марта за окном шел снег с дождем, было серо, пасмурно, холодно... Да еще и ретроградный меркурий... Но это все было совсем не важно, потому что на свет появился ТЫ! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон!» — поздравила счастливая молодая мать и показала нежное фото с мужем Кириллом Сафоновым.
«Саша, Кирилл, поздравляем вас! Пусть Леон продолжает расти, крепчать, озорничать, умнеть, хорошеть и радовать вас!», «С новогодием! Вперед — к новым вершинам! Леон, будь счастлив. Сашенька, Кирилл, сил и радости!», «Поздравляю вашего славного малыша с днем рождения — с первым годиком! Желаю непоседе стремительного роста, увлекательных открытий и чудес, развития интересов и самостоятельности. Пускай ночи будут только сладкими, деньки — веселыми и безоблачными, а будущее — счастливым и беззаботным. Здоровья вам и полного достатка в доме!» — поздравили семью с праздником.
Саша Савельева рассказывала, что она долго не могла забеременеть. Ее путь к материнству был непростым. Поэтому появление сына, который родился маленьким и раньше времени, она некоторое время держала в секрете.
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Фото и видео: Instagram
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