Солистке группы «Фабрика» Саше Савельевой все труднее скрывать округлившийся живот

Странные наряды Саши Савельевой, которые она выбирает для выступлений в составе группы «Фабрика», кажется, выдают ее с головой. Слухи о беременности артистки появились после того, как она сменила повседневную одежду на более просторную, а затем появилась в неудобных шуршащих шароварах в Государственном Кремлевском дворце.
На кадрах, появившихся в Сети накануне, также заметен живот певицы:
Недавно Саша затеяла ремонт в квартире. Вместе с дизайнером интерьеров звезда решила обустроить уютное семейное гнездышко. Так же как и Виктория Лопырева, которая до последнего скрывала свою беременность, женщина выбирает специфические позы и ракурсы для съемок.
Напомним, с 2010 года Саша Савельева замужем за актером Кириллом Сафоновым. Если слухи о беременности певицы подтвердятся, то будущий ребенок станет для нее первым. У Кирилла есть 23-летняя дочь Анастасия от предыдущего брака.
Как считаете, певица действительно беременна, или всем просто кажется?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram