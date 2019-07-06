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Саша Савельева о материнстве: «В моей жизни наступила пора полного умиротворения и спокойствия»

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Саша Савельева

Фото: Instagram Саши Савельевой
Певица рассказала о первых месяцах материнства.

35-летняя Саша Савельева в конце марта впервые стала мамой — певица родила сына Леона своему супругу Кириллу Сафонову. Артистка с головой окунулась в новые заботы и ушла в декрет. Более того, Саша покинула группу «Фабрика», в которой выступала в течение шестнадцати лет. Певица практически перестала выходить в свет, однако на днях Саша появилась на церемонии вручения премии «Мама года» журнала Moda Topical. В разговоре с журналистом портала «Собеседник» за кулисами мероприятия молодая мама рассказала о своих впечатлениях от нового статуса: «Разница образа жизни до и после родов чувствуется колоссальная. Единственная проблема – это недосыпание. Так что сегодня практически не спим, и наши будни с мужем больше напоминают нескончаемый «день сурка». Не могу сказать, что устала. Даже не понимаю, как можно уставать от роли матери. И, несмотря на напряженный график, именно сейчас в моей жизни наступила пора полного умиротворения и спокойствия».

Многие поклонники отмечают, что после родов Саша Савельева стала еще стройнее, чем была до беременности. Певица уверяет, что ничего особенного не делает — просто ухаживает за сыном: «Мне очень нравится быть в роли мамы, поэтому сейчас я посвящаю себя только малышу».

Напомним, что Кирилл Сафонов и Саша Савельева женаты уже более восьми лет. Подробности своей личной жизни пара держит в тайне — им удалось долго скрывать беременность и рождение малыша. Поговаривают, что Леон появился на свет очень слабеньким, но сейчас малыш растет и развивается, чувствует себя хорошо.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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