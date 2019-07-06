Саша Савельева о материнстве: «В моей жизни наступила пора полного умиротворения и спокойствия»

35-летняя Саша Савельева в конце марта впервые стала мамой — певица родила сына Леона своему супругу Кириллу Сафонову. Артистка с головой окунулась в новые заботы и ушла в декрет. Более того, Саша покинула группу «Фабрика», в которой выступала в течение шестнадцати лет. Певица практически перестала выходить в свет, однако на днях Саша появилась на церемонии вручения премии «Мама года» журнала Moda Topical. В разговоре с журналистом портала «Собеседник» за кулисами мероприятия молодая мама рассказала о своих впечатлениях от нового статуса: «Разница образа жизни до и после родов чувствуется колоссальная. Единственная проблема – это недосыпание. Так что сегодня практически не спим, и наши будни с мужем больше напоминают нескончаемый «день сурка». Не могу сказать, что устала. Даже не понимаю, как можно уставать от роли матери. И, несмотря на напряженный график, именно сейчас в моей жизни наступила пора полного умиротворения и спокойствия».