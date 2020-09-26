Оксана Самойлова похвасталась «немыслимой» растяжкой 6-летней дочери

Оксана Самойлова ранее призналась, что сохранила брак с мужем-буяном только ради детей. Всего у пары четверо детей — 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.

Недавно мы писали, как Оксана Самойлова честно ответила на вопросы подписчиков: «Вешу 61 кг, делала грудь». Жена рэпера Джигана поделилась с поклонниками откровениями о своей фигуре и личной жизни.