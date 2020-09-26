Оксана Самойлова похвасталась «немыслимой» растяжкой 6-летней дочери
Фото: @samoylovaoxana / Instagram
Во время спортивной тренировки 6-летняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой продемонстрировала звездной маме новые достижения в растяжке. Девочка с легкостью делает «колечко» и садится на продольный шпагат. Оксана не перестает удивляться мотивации дочери, поэтому решила похвастаться «немыслимыми» успехами Леи на своей странице в Instagram. Кстати, вслед за старшими дочерьми Самойловой и Джигана уже последовала и 3-летняя малышка Мийя. Звездная мама нередко публикует в Сети снимки семейной жизни. Так, ранее Оксана показала, как семья отметила день рождения Леи.
Фото: @samoylovaoxana / Instagram
Оксана Самойлова ранее призналась, что сохранила брак с мужем-буяном только ради детей. Всего у пары четверо детей — 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.
Недавно мы писали, как Оксана Самойлова честно ответила на вопросы подписчиков: «Вешу 61 кг, делала грудь». Жена рэпера Джигана поделилась с поклонниками откровениями о своей фигуре и личной жизни.
Фото и видео: @samoylovaoxana / Instagram
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