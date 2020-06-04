«Вот эта банда у меня»: Оксана Самойлова показала эффектное фото со всеми четырьмя детьми
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Фото: Instagram
Супруга известного рэпера Джигана и многодетная мать Оксана Самойлова опубликовала фотографию с тремя дочерьми и недавно родившимся сыном.
На снимке вместе с Оксаной позируют 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года. «Вот это банда у меня)))», — написала Самойлова.
Фото: Instagram
Подписчики Оксаны оценили снимок и оставили многочисленные комплименты в комментариях: «Дети невероятно красивые ♥️Гены♥️», «Вот оно самое большое богатство», «Суперкрутая банда», «Однако четкая банда», «Вы очень красивые!», «Чудесные», «Вот это фемили лук, офигенные!», «Осталось ещё двух мальчишек для баланса», «Какие крутые».
Фото: instagram
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