Оксана Самойлова впервые прокомментировала воссоединение с Джиганом: «Была готова к разводу, но есть 4 детей»
Фото: www.instagram.com/iamgeegun/
В начале июня должен был состояться развод Оксаны Самойловой и Джигана. Но на заседание они не явились, дав понять, что расставания не будет. Миллионы подписчиков супругов посчитали себя обиженными и оскорбленными. Ведь много месяцев Оксана жаловалась на свою горькую судьбу и негодяя-мужа.
После стало известно, что на свое слезной истории многодетная мать заработала миллионы рублей в Instagram, ведь ее публикации со страданиями привлекали всеобщее внимание.
Накануне Оксана Самойлова и Джиган опубликовали нежные семейные фотокарточки. И тут на них — и особенно на Оксану — обрушилась лавина критики. Фолловеры требовали от Самойловой объяснений. И дождались.
«Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично. Правильно и по справедливости. Я тоже так считаю. Но радовались бы мои дети? Как думайте? Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение, и я была к нему готова. Но на других весах 4 детей, которые бы пострадали. Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла. Меня бы просто не хватило.
Когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь, я реально испугалась. Не я к этому привела, и, вроде, это не моя ответственность. Но дети-то мои. Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей. Нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям. Простила ли я? Нет. Все так же, как было? Нет. Правильно я поступила? Я не знаю, это покажет время. Но, думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь день семьи любви и верности не про нас. Грустно, но правда.
А вас я поздравляю от души. Любите, цените и оберегайте свои семьи», — написала Оксана Самойлова в социальной сети, объяснив свое решение заботой о трех дочерях и маленьком сыне.
Как вы думаете, Оксана искренна в этот раз?
Фото и видео: Instagram Оксаны Самойловой и Джигана
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