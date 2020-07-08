Оксана Самойлова впервые прокомментировала воссоединение с Джиганом: «Была готова к разводу, но есть 4 детей»

«Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично. Правильно и по справедливости. Я тоже так считаю. Но радовались бы мои дети? Как думайте? Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение, и я была к нему готова. Но на других весах 4 детей, которые бы пострадали. Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла. Меня бы просто не хватило.

Когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь, я реально испугалась. Не я к этому привела, и, вроде, это не моя ответственность. Но дети-то мои. Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей. Нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям. Простила ли я? Нет. Все так же, как было? Нет. Правильно я поступила? Я не знаю, это покажет время. Но, думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь день семьи любви и верности не про нас. Грустно, но правда.

А вас я поздравляю от души. Любите, цените и оберегайте свои семьи», — написала Оксана Самойлова в социальной сети, объяснив свое решение заботой о трех дочерях и маленьком сыне.

Как вы думаете, Оксана искренна в этот раз?