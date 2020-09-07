Оксана Самойлова и Джиган отдали 3-летнюю дочь в гимнастику — милое видео из спортзала
Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/
Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что их 3-летняя дочь Майя теперь будет заниматься гимнастикой. В милом видео многодетная мать показала, как волнуется девочка, впервые отправляясь в спортзал, но старается скрыть это.
«Переживаешь? Почему ты так странно сегодня ведешь себя?», — просила Оксана Самойлова Майю, пояснив за кадром, что дочь весь день пищит.
И после Оксана показала, как малышка в спортивном костюме старается все повторять за тренером.
Старшие дочери Джигана и Оксаны тоже занимаются гимнастикой. Кроме спорта, у старшей девочки еще большие нагрузки в школе и на дополнительных занятиях.
Оксана Самойлова ранее призналась, что сохранила брак с мужем-буяном только ради четверых детей.
Ранее Оксана показала, как семья отметила 6-й день рождения средней дочери Леи.
Фото и видео: Instagram Оксаны Самойловой
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