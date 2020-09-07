Оксана Самойлова и Джиган отдали 3-летнюю дочь в гимнастику — милое видео из спортзала

Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что их 3-летняя дочь Майя теперь будет заниматься гимнастикой. В милом видео многодетная мать показала, как волнуется девочка, впервые отправляясь в спортзал, но старается скрыть это.

«Переживаешь? Почему ты так странно сегодня ведешь себя?», — просила Оксана Самойлова Майю, пояснив за кадром, что дочь весь день пищит.

И после Оксана показала, как малышка в спортивном костюме старается все повторять за тренером.