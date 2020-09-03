Джиган и Оксана Самойлова трогательно поздравили дочь с 6-летием: «С днем рождения, наша буря!»

«Ну наконец-то. Леюшка, это твой самый любимый и самый долгожданный день. Твой день рождения! Сегодня тебе исполнилось 6 лет. Годы идут, а ты все такая же буря, шипучая вишня. Все тот же ураган из эмоций и радости. Ты еще даже не представляешь, сколько улыбок, смеха и счастья ты даришь нам и всем вокруг. И я, как всегда, хочу, чтобы это цунами непосредственности в твоем сердечке никогда не утихало.

Будь бесконечно счастлива, доченька, а мы будем бесконечно тебя любить. С днем рождения, наша буря!», — трогательно написала Оксана Самойлова.

Оксана неспроста назвала Лею бурей и ураганом. Средняя дочь Самойловой и Джигана выделывает такие непосредственные штучки, которые не оставляют равнодушными миллионы подписчиков ее родителей.

Напомним, у Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна, кроме Леи, есть две дочери — Ариела и Майя и малыш Давид.