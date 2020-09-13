Оксана Самойлова честно ответила на вопросы подписчиков: «Вешу 61 кг, делала грудь»

Также супруга Джигана призналась, что делает ультраформер-лифтинг и инъекции Мезоксантина. От растяжек после родов модель пробовала использовать лазер, но призналась, что особого эффекта не увидела, поэтому упругость кожи ей помогают сохранять массажные щёлки, крема и био-добавки.

Интересовала подписчиков и тема семейной жизни Оксаны. Многие хотят знать, что же все-таки случилось во время отдыха пары в Майами, после которого модель сделала скандальное заявление о том, что собирается развестись. Оксана прямо не ответила на вопрос. Сказала только, что не готова об этом сейчас рассказывать, поскольку случай оставил у нее глубокую психологическую травму.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. У пары четверо детей: три дочери и один сын. Супруги всегда считалась образцовой семьей, но в 2020 году в браке появились проблемы. Джиган выложил в Инстаграм несколько странных видео, на которых ведет себя грубо и не вполне адекватно, а позже попал в реабилитационную клинику. Стало известно, что рэпер пристрастился к запрещенным веществам. Оксана объявила, что собирается подавать на развод, но буквально пару месяцев назад супруги помирились и отправились на совместный отдых в Турцию.