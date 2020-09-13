Оксана Самойлова честно ответила на вопросы подписчиков: «Вешу 61 кг, делала грудь»
Фото: Instagram/ @samoylovaoxana
Оксана Самойлова счастливая мама и жена, которой завидуют многие, поэтому совсем не удивительно, что поклонники постоянно засыпают модель вопросами в попытке узнать, как ей удалось добиться семейного и личного счастья. Не мало интереса вызывает и стройная фигура Оксаны, которую той удалось сохранить даже после 4 родов. Сегодня супруга Джигана, похоже, в отличном настроении и решила в сторис поделиться с подписчиками некоторыми секретами.
Так Оксана рассказала, что весит 61 кг и пытается немного набрать вес, так как от природы обладает худощавой фигурой. Призналась модель и в том, что делала пластику. По словам Самойловой, она увеличила грудь и планирует снова лечь под нож хирурга, поскольку после нескольких родов ее перестала устраивать форма бюста.
Фото: Instagram/ @samoylovaoxana
Также супруга Джигана призналась, что делает ультраформер-лифтинг и инъекции Мезоксантина. От растяжек после родов модель пробовала использовать лазер, но призналась, что особого эффекта не увидела, поэтому упругость кожи ей помогают сохранять массажные щёлки, крема и био-добавки.
Интересовала подписчиков и тема семейной жизни Оксаны. Многие хотят знать, что же все-таки случилось во время отдыха пары в Майами, после которого модель сделала скандальное заявление о том, что собирается развестись. Оксана прямо не ответила на вопрос. Сказала только, что не готова об этом сейчас рассказывать, поскольку случай оставил у нее глубокую психологическую травму.
Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. У пары четверо детей: три дочери и один сын. Супруги всегда считалась образцовой семьей, но в 2020 году в браке появились проблемы. Джиган выложил в Инстаграм несколько странных видео, на которых ведет себя грубо и не вполне адекватно, а позже попал в реабилитационную клинику. Стало известно, что рэпер пристрастился к запрещенным веществам. Оксана объявила, что собирается подавать на развод, но буквально пару месяцев назад супруги помирились и отправились на совместный отдых в Турцию.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!