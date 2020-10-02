Анастасия Решетова возмутилась поведением сына: «Хочет занять главное место в доме»

Напомним, что слухи о том, что отношения Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой трещат по швам, заговорили еще летом, когда рэпер улетел отдыхать в компании Филиппа Киркорова с его детьми, а модель с сыном отправилась в гости к свекру. Но после нескольких недель разлуки Анастасия и Тимур вновь объявились вместе.

К слову, недавно мы писали, как Настя Решетова ответила на пост Алены Шишковой об изменах Тимати. Алена Шишкова опубликовала пост, в котором заявила, что Тимати изменял ей еще во время беременности.

А что ты думаешь о воспитании сына Анастасии Решетовой и Тимати? Делись своим мнением в комментариях!