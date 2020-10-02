Анастасия Решетова возмутилась поведением сына: «Хочет занять главное место в доме»
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
В этом году еще одна звездная пара не выдержала испытание временем: Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. Об этом модель сама написала подписчикам 11 сентября на своей странице в Instagram. после разрыва модель стала чаще публиковать посты с подрастающим сыном Ратмиром и рассказывать о его привычках и образе жизни. В этот раз Анастасия поделилась редкими подробностями о своенравном характере Ратмира и возмутилась его поведением.
Это ж надо быть таким характерным и требовательным. Как только я иду заниматься своими делами сразу начинаются предъявы)) Хватает меня за руку или впивается в ногу и просит не уходить... Рычит и кулаками бьет если что-то не нравится. Я до сих пор пребываю в легком шоке. Ведь вроде как совсем недавно он родился на свет, будучи маленьким 3,7 килограммовым комочком, который только и делал, что ел и спал , а теперь это полноценный человек, который явно хочет занять место главного в доме,
— написала Анастасия Решетова.
Фолловеры поспешили поделиться своим мнением о воспитании детей и оставить советы звездной маме о подрастающем мальчике: «Так он и есть главный в доме», «Поверь, он и есть теперь главный в доме и в твоей жизни», «Это вроде называется капризный, а не характерный», «Ратик еще покажет кто в доме хозяин», «Ну правильно рожден он от двух сильных личностей», «Мужик должен быть главным в семье», «О да, командиры еще те», «Какой красавчик», «Он и так главный)», «От осинки не родятся апельсинки», «Он давно занял место))) главный источник счастья в доме», «Но он очень сладенький у вас», «Сладкие», «Он и так главный дома».
Напомним, что слухи о том, что отношения Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой трещат по швам, заговорили еще летом, когда рэпер улетел отдыхать в компании Филиппа Киркорова с его детьми, а модель с сыном отправилась в гости к свекру. Но после нескольких недель разлуки Анастасия и Тимур вновь объявились вместе.
К слову, недавно мы писали, как Настя Решетова ответила на пост Алены Шишковой об изменах Тимати. Алена Шишкова опубликовала пост, в котором заявила, что Тимати изменял ей еще во время беременности.
А что ты думаешь о воспитании сына Анастасии Решетовой и Тимати? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @volkonskaya.reshetova / Instagram
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