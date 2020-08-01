Анастасия Решетова объяснила, почему отдыхает с сыном отдельно от Тимати
Фото: Instagram/@volkonskaya.reshetova
Внимательные фолловеры не на шутку испугались, узнав, что Анастасия Решетова с сыном Ратмиром улетела отдыхать в Сен-Тропе, а ее возлюбленный (и, по совместительству, папа малыша) в компании дочки Алисы и мамы отправился в Грецию.
Модель предпочитала не комментировать раздельный отдых, но, отвечая на вопросы подписчиков, объяснила, почему так произошло: «Конечно, было бы прекрасно, если бы он тоже проводил время с сыном сейчас, но они были вместе все последние месяцы. А дедушку и его семью Ратмир давно не видел, и, тем более, они нас давно звали к себе) В то же время Тим с мамой и Алисой не может прилететь в Сен-Тропе. Поэтому решили в этом году вот так разлететься )) получается, отдыхаем друг от друга. Тоже полезно)))».
Фото: Instagram/@volkonskaya.reshetova
Стоит отметить, что некоторое время назад Решетова рассказывала, что в ее жизни наступила черная полоса: «За последние месяцы в моей жизни произошёл ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы. Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате, нежели ранее, и можете додумать все, что угодно, но так нужно, и я знаю это».
Напомним, Анастасия Решетова впервые стала мамой в октябре 2019 года — модель родила от Тимати сына Ратмира. Малыш стал вторым ребенком для популярного рэпера — у теперь уже бывшего основателя Black Star есть шестилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Фото: Instagram/@volkonskaya.reshetova
Видео: Instagram/@timatiofficial
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