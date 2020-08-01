Анастасия Решетова объяснила, почему отдыхает с сыном отдельно от Тимати

Стоит отметить, что некоторое время назад Решетова рассказывала, что в ее жизни наступила черная полоса: «За последние месяцы в моей жизни произошёл ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы. Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате, нежели ранее, и можете додумать все, что угодно, но так нужно, и я знаю это».

Напомним, Анастасия Решетова впервые стала мамой в октябре 2019 года — модель родила от Тимати сына Ратмира. Малыш стал вторым ребенком для популярного рэпера — у теперь уже бывшего основателя Black Star есть шестилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.