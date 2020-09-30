Борьба бывших: Настя Решетова ответила на пост Алены Шишковой об изменах Тимати

Настя Решетова, последняя пассия Тимати, с которой он расстался, и мама его сына Ратмира, ответила на обвинения другой его бывшей – Алёны Шишковой.

Сегодня Алена в своем Instagram ответила на вопрос: «Правда ли, что Настя не виновата в вашем расставании с Тим?» и заявила, что «они уже летали вместе, когда я была беременна, но в целом да, она не виновата».

Решетова на эти слова отреагировала остро и написала ответ в Stories. Она заявила, что никому не позволит порочить свою репутацию. Девушка заявила, что она познакомилась с Тимати, когда Алисе было четыре месяца, и в отношениях на то момент он уже не состоял. Она заявила, что они с Тимуром много раз говорили Алене о ситуации, и она не знает, зачем та написала об изменах.