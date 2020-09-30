Борьба бывших: Настя Решетова ответила на пост Алены Шишковой об изменах Тимати
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Настя Решетова, последняя пассия Тимати, с которой он расстался, и мама его сына Ратмира, ответила на обвинения другой его бывшей – Алёны Шишковой.
Сегодня Алена в своем Instagram ответила на вопрос: «Правда ли, что Настя не виновата в вашем расставании с Тим?» и заявила, что «они уже летали вместе, когда я была беременна, но в целом да, она не виновата».
Решетова на эти слова отреагировала остро и написала ответ в Stories. Она заявила, что никому не позволит порочить свою репутацию. Девушка заявила, что она познакомилась с Тимати, когда Алисе было четыре месяца, и в отношениях на то момент он уже не состоял. Она заявила, что они с Тимуром много раз говорили Алене о ситуации, и она не знает, зачем та написала об изменах.
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Под постом, в котором Решетова пишет, что этот год показывает истинную сущность людей, многие подписчики заявили, что он показал сущность самой Насти.
Подписчики осуждают ее, заявляя, что не стоило спать с мужчиной, у которого вот-вот родится ребенок, и ловят на слове, напоминая, что Решетова говорила, что роман начался, когда Тимати расстался уже давно.
Нашлись и те, кто стал защищать девушку, утверждая, что подписчики у нее дураки.
С обеими девушками Тимати расстался, и от каждой из них у него есть ребенок – дочь Алиса от Шишковой и маленький сын Ратмир от Решетовой.
Фото и видео: Instagram Насти Решетовой
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