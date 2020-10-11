Анастасия Решетова показала, как выглядел малютка-сын в первый день жизни

Напомним, что Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений. Пара объявила о разрыве 11 сентября. До Анастасии Тимати встречался с моделью Аленой Шишковой, от которой он тоже ушел вскоре после рождения дочери Алисы, на своих страницах в социальных сетях. Слухи о том, что рэпер расстался с матерью своего сына, появились летом, когда они отправились в отпуск друг без друга.

К слову, недавно мы писали, как Анастасия Решетова блеснула точеной фигурой в шелковом платье «невесты». 24-летняя модель и молодая мама примерила платье «невесты» и похвасталась точеной фигурой в струящемся шелке.