Анастасия Решетова показала, как выглядел малютка-сын в первый день жизни
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Анастасия Решетова поделилась в Stories на своей странице в Instagram новыми снимками с 11-месячным сыном. На этот раз модель показала, как выглядел Ратмир в первый день его жизни 1 ноября 2019 года. Новорожденный малыш трогательно сосет соску и позирует звездной маме в кадре. К фотографиям Анастасия прикрепила нежные слова о любви к сыну: «Здесь ему 1 день...а совсем скоро ему исполнится 1 год. Я помню, как не могла на него насмотреться. Весь мир оказался в одном маленьком человечке». Совсем скоро Ратмиру исполнится уже год, его звездные родители пока не рассказывают, как пройдет его первый день рождения.
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Ранее стало известно о том, что ее бывший возлюбленный Тимати примет участие в проекте «Холостяк». До этого пара приняла решение разорвать отношения, несмотря на маленького сына Ратмира. При этом родители приняли решение воспитывать его вместе и встречаются ради ребенка.
Напомним, что Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений. Пара объявила о разрыве 11 сентября. До Анастасии Тимати встречался с моделью Аленой Шишковой, от которой он тоже ушел вскоре после рождения дочери Алисы, на своих страницах в социальных сетях. Слухи о том, что рэпер расстался с матерью своего сына, появились летом, когда они отправились в отпуск друг без друга.
К слову, недавно мы писали, как Анастасия Решетова блеснула точеной фигурой в шелковом платье «невесты». 24-летняя модель и молодая мама примерила платье «невесты» и похвасталась точеной фигурой в струящемся шелке.
Фото и видео: @volkonskaya.reshetova / Instagram
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