Тимати — новый участник реалити-шоу «Холостяк»?
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
После громкого разрыва с моделью Анастасией Решетовой и выяснения отношений, Тимати снова в центре внимания — рэпер опубликовал провокационный снимок с неоднозначным постом: «30.10.2020». На многочисленные вопросы о значимости даты, Тимати предпочел молчать и держать событие в тайне. Однако пользователи Сети предположили, что речь идет о запуске нового сезона реалити-шоу «Холостяк», участником которого вполне мог стать рэпер. Telegram-канал YOBAJURсо ссылкой на анонимный источник подтвердил информацию, уточнив, что разрыв Тимати и Анастасии был фейковым: «Все очень просто: ребятам нужно было «расстаться», чтобы Тиман пошел на Холостяка «холостым».
Фолловеров озадачила новая фотография Тимати, и многочисленные подписчики тут же предположили, что именно рэпер стал новым «холостяком»: «Новое шоу Холостяк на ТНТ», «ТОЛЬКО НЕ ХОЛОСТЯК. ДА НУУУ НЕЕЕЕЕ, ребята...остановите Тиму», «Ой краш!», «Холостяк», «Холостяк привет», «Реально ты новый холостяк на ТНТ?)», «Почему 30.10.2020??? Ты смотришь в будущее?», «Ждать вас в «холостяке» или это слухи ?».
Напомним, что Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений. Пара объявила о разрыве 11 сентября. До Анастасии Тимати встречался с моделью Аленой Шишковой, от которой он тоже ушел вскоре после рождения дочери Алисы, на своих страницах в социальных сетях. Слухи о том, что рэпер расстался с матерью своего сына, появились несколько недель назад, когда они отправились в отпуск друг без друга. До Анастасии Тимати встречался с моделью Аленой Шишковой, от которой он тоже ушел вскоре после рождения дочери Алисы.
К слову, недавно мы рассказывали, как Решетова честно рассказала о разделе имущества с Тимати и своих «ухажерах». 24-летняя модель ответила на самые популярные вопросы фанатов после недавнего расставания с рэпером.
А ты думаешь разрыв звезд — правда или нет? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @timatiofficial, @volkonskaya.reshetova / Instagram
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