Тимати — новый участник реалити-шоу «Холостяк»?

Напомним, что Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений. Пара объявила о разрыве 11 сентября. До Анастасии Тимати встречался с моделью Аленой Шишковой, от которой он тоже ушел вскоре после рождения дочери Алисы, на своих страницах в социальных сетях. Слухи о том, что рэпер расстался с матерью своего сына, появились несколько недель назад, когда они отправились в отпуск друг без друга. До Анастасии Тимати встречался с моделью Аленой Шишковой, от которой он тоже ушел вскоре после рождения дочери Алисы.

К слову, недавно мы рассказывали, как Решетова честно рассказала о разделе имущества с Тимати и своих «ухажерах». 24-летняя модель ответила на самые популярные вопросы фанатов после недавнего расставания с рэпером.

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