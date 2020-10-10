Анастасия Решетова в образе Кермен восхитила поклонников: «Как можно оставить такую женщину?»

Поклонники модели выразили восхищение по поводу ее внешности: «Как можно было оставить ТАКУЮ женщину???», «Все женщины после расставания становятся краше», «Так подходит вам красный цвет», — оставляют комментарии подписчики.

Многие фанаты Анастасии до сих пор не могут поверить в расставание Решетовой и Тимати. Некоторые даже предполагают, что молодая мама тоже решила принять участие в проекте «Холостяк»: «Настя, иди на «Холостяка», порвешь просто все телевидение», «Готовитесь к проекту «Холостяк»?», «А что красивая то такая... На «Холостяк» собралась?» — пестрит предположениями лента комментариев Анастасии.

Анастасия Решетова — экс-подруга рэпера Тимати (Тимура Юнусова). У пары в 2019 году родился сын Ратмир. Также у исполнителя есть дочь Алиса от его бывшей девушки Алены Шишковой. Слухи о разладе в паре Анастасии и Тимура ходили уже давно. Основным поводом для сплетен стал раздельный отдых влюбленных этим летом: Решетова провела отпуск в компании отца рэпера, а сам Тимати — с дочкой Алисой и матерью. После этого Анастасия заявила, что они с исполнителем расстались. Юнусов оставил ей и сыну квартиру, в которой они ранее проживали вместе, и съехал на другое жилье. Новым шоком для поклонников стало объявление, что Тимати сразу после расставания примет участие в новом сезоне популярного шоу «Холостяк», на котором его сердца будут добиваться многие знойные красотки. После этого не все поклонники поверили в реальность расставания Анастасии и Тимура, посчитав такой ход пиаром ради предстоящего шоу.

А вы что думаете?