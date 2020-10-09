Анастасия Решетова блеснула точеной фигурой в шелковом платье «невесты»
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Решетова позирует в эффектном макси-платье со шлейфом. Скромный верх с миниатюрным воротником-стойкой, драпировками и длинными объемными рукавами компенсирует акцент на талии, которой модель определенно может похвастаться и над которой упорно работает в спортзале. Нежный зефирный оттенок и сатиновая текстура подчеркивают золотистый загар, не так давно приобретенный в отпуске — его Анастасия провела в компании маленького Ратмира и уже без Тимати.
Напоминаем, что пара объявила о расставании, и вокруг этой новости разгорелись бурные обсуждения и даже конфликт с бывшей супругой Тимура Юнусова Аленой Шишковой. Сам же Тимати не перестает удивлять: рэпер станет новым главным героем шоу «Холостяк». Как прокомментировала новую роль экс-возлюбленного Анастасия и другие подробности — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
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