Анастасия Решетова блеснула точеной фигурой в шелковом платье «невесты»

Решетова позирует в эффектном макси-платье со шлейфом. Скромный верх с миниатюрным воротником-стойкой, драпировками и длинными объемными рукавами компенсирует акцент на талии, которой модель определенно может похвастаться и над которой упорно работает в спортзале. Нежный зефирный оттенок и сатиновая текстура подчеркивают золотистый загар, не так давно приобретенный в отпуске — его Анастасия провела в компании маленького Ратмира и уже без Тимати.