Анастасия Решетова не вернется к Тимати после «Холостяка»: «У меня свои принципы»
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru
Бывшая пассия нового «Холостяка» Анастасия Решетова ответила на вопрос, который больше всего беспокоит общественность после того, как стало известно об участии Тимати в шоу «Холостяк» – возобновит ли пара отношения после проекта.
В Stories она устроила опрос, и ответила на вопрос подписчика по этой теме.
«После того, как твой БМ вернётся с «Холостяка», вы снова сойдетесь?», – интересуется подписчик, обвиняя Анастасию в хайпе.
«Как бы мне ни было жаль, что мой сын будет расти без отца рядом, после «Холостяка» я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются», – ответила Решетова.
Ранее стало известно о том, что ее бывший возлюбленный Тимати примет участие в проекте «Холостяк». До этого пара приняла решение разорвать отношения, несмотря на маленького сына Ратмира. При этом родители приняли решение воспитывать его вместе и встречаются ради ребенка.
После объявления новости о шоу в Сети появились предположения, что пара специально инсценировала свой разрыв ради проекта, а после окончания проекта они возобновят отношения.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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