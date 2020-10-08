Анастасия Решетова не вернется к Тимати после «Холостяка»: «У меня свои принципы»

Бывшая пассия нового «Холостяка» Анастасия Решетова ответила на вопрос, который больше всего беспокоит общественность после того, как стало известно об участии Тимати в шоу «Холостяк» – возобновит ли пара отношения после проекта.

В Stories она устроила опрос, и ответила на вопрос подписчика по этой теме.

«После того, как твой БМ вернётся с «Холостяка», вы снова сойдетесь?», – интересуется подписчик, обвиняя Анастасию в хайпе.

«Как бы мне ни было жаль, что мой сын будет расти без отца рядом, после «Холостяка» я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются», – ответила Решетова.

Ранее стало известно о том, что ее бывший возлюбленный Тимати примет участие в проекте «Холостяк». До этого пара приняла решение разорвать отношения, несмотря на маленького сына Ратмира. При этом родители приняли решение воспитывать его вместе и встречаются ради ребенка.

После объявления новости о шоу в Сети появились предположения, что пара специально инсценировала свой разрыв ради проекта, а после окончания проекта они возобновят отношения.