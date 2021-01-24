«Разлучница» Бузовой и Давы впервые прокомментировала слухи о романе
Фото: @dariia_palyey_1 / Instagram
После многочисленных слухов и хейта в Сети Дарья Палей, партнерша Давы по телешоу, впервые прокомментировала слухи об их романе. Оказалось, что танцовщица сейчас замужем и очень счастлива в браке. Дава лично знаком с супругом Дарьи, поскольку он работает вместе с ними на площадке. Танцовщица эмоционально рассказала, как относится к возлюбленному и попросила прекратить писать ей едкие комментарии, что она стала «разлучницей» звездной пары. Сам Дава, несмотря на многочисленные вопросы судей, отказался рассказывать о случившемся и всячески уходил от темы. Андрей Малахов встал на защиту Ольги Бузовой и напомнил блогеру, что певица бывает очень эмоциональна и порой жалеет о своих поступках.
На этом сюрпризы для зрителей не закончились, в процессе разговора Николай Цискаридзе признался, что раньше и не знал о блогере, однако его фамилия заставила легендарного балетмейстера посмотреть его фамильное древо. Оказалось, что Дава Манукян — родственник артиста по бабушкиной линии.
Напомним, что в блоге Давы в последнее время часто мелькает танцовщица и хореограф Дарья Палей. Девушка участвует с ним в популярном телепроекте, именно поэтому у поклонников возникло предположение, что между партнерами по площадке возник «служебный роман». Ранее было известно, что 23-летняя танцовщица не замужем и растит ребенка. СМИ отмечают ее «слишком откровенные» даже для шоу наряды.
22 января Ольга Бузова объявила о расставании с Давой и обвинила его в домашнем насилии. В сториз Бузова опубликовала скрины переписок с бывшим возлюбленным и обвинила его в оскорблениях и физическом насилии. Дава во время отдыха на Мальдивах собирался купить билеты и улететь в Москву первым же рейсом.
Ольга отправила бывшему возлюбленному скриншот поста его мамы, в котором она назвала сына «мое солнечное чудо», и предлагала ему рассказать ей, что он бьет ее, оскорбляет и плюет в лицо. Позже мать Давы в комментариях в Instagram Ольги попросила не доводить ее сына до инсульта, как она уже довела свою сестру Анну.
Ольгу поддержали многие звезды, среди которых Виктория Боня, Алена Водонаева и Оксана Воеводина.
Фото и видео: @dariia_palyey_1 / Instagram
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