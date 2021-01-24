«Разлучница» Бузовой и Давы впервые прокомментировала слухи о романе

После многочисленных слухов и хейта в Сети Дарья Палей, партнерша Давы по телешоу, впервые прокомментировала слухи об их романе. Оказалось, что танцовщица сейчас замужем и очень счастлива в браке. Дава лично знаком с супругом Дарьи, поскольку он работает вместе с ними на площадке. Танцовщица эмоционально рассказала, как относится к возлюбленному и попросила прекратить писать ей едкие комментарии, что она стала «разлучницей» звездной пары. Сам Дава, несмотря на многочисленные вопросы судей, отказался рассказывать о случившемся и всячески уходил от темы. Андрей Малахов встал на защиту Ольги Бузовой и напомнил блогеру, что певица бывает очень эмоциональна и порой жалеет о своих поступках.

На этом сюрпризы для зрителей не закончились, в процессе разговора Николай Цискаридзе признался, что раньше и не знал о блогере, однако его фамилия заставила легендарного балетмейстера посмотреть его фамильное древо. Оказалось, что Дава Манукян — родственник артиста по бабушкиной линии.