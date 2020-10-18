Андрей Малахов сообщил новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Андрей Малахов сообщил радостную новость. Анастасия Заворотнюк связалась с ним по телефону. Знаменитый телеведущий рассказал об этом в одном из выпусков программы «Привет, Андрей».

В прямом эфире на телеканале «Россия 1» Малахов передал привет от актрисы певцу Николаю Баскову, 44-летию которого была посвящена программа. «Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Знаю, что вы общаетесь и дружите», – рассказал Андрей.

Знаменитый вокалист был приятно удивлен услышанным, и в свою очередь поблагодарил Анастасию. Артист выразил ей признательность и заявил, что, как только он узнал, что произошло с Анастасией, он сразу же записал ей несколько видео со словами поддержки.«Для меня было большим ударом, произошедшее с Настей. Я хочу ей сказать, что она нам очень нужна», — добавил золотой голос России.

«Красивая, яркая, всегда зажигательная несмотря ни на что. Хочу сказать, что люди, которые борются с тяжелым недугом, ставят перед собой цель и не опускают руки. Тогда случаются чудеса. Но, как только человек опускает руки и говорит, что ему стало неинтересно и он устал от этого или другого, то это слышит вселенная», - сказал Николай Басков.

Напомним, что ранее мы писали, что Анастасия уже выходила на связь с поклонниками в своем микроблоге в Instagram. Несколько дней назад артистка похвасталась подарком от младшей дочери Милы. Малышка преподнесла презент маме в честь 12-ой годовщины свадьбы своих родителей.