Первые школьные дни: Максим Галкин показал своих детей за партами

Поклонники Максима признались, что им тоже сложно добиться от своих детей внятного ответа на этот вопрос.

«Моя помнит, только что давали в столовой», «Лучше спрашивать, что хорошего сегодня было в школе... Что самое интересное произошло.. Что тебя сегодня расстроило и т.п. Конкретику», «Я спрашиваю не как дела в школе, а немного по другому. Что сегодня произошло необычного? Что узнал нового? Как веселился на перемене? Ну и делюсь тем, что у меня произошло, подаю пример», — оставляют комментарии подписчики.

Лиза и Гарри — дети юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Супруги поженились в 2011 году, спустя 3 года на свет появились двойняшки. Их выносила суррогатная мать. Певица призналась, что заморозила биоматериал в 52 года, когда еще была в состоянии иметь детей.