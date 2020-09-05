Первые школьные дни: Максим Галкин показал своих детей за партами
Фото: Instagram/ @maxgalkinru
Совсем недавно в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина произошло радостное событие: дети Примадонны и комика пошли в первый класс. Ребята будут учиться в элитной школе, стоимость обучения в которой составляет более полутора миллионов рублей в год на каждого ребенка. Гордый отец Максим Галкин дал поклонникам возможность посмотреть, как Лиза и Гарри проводят время в классе.
«В детстве я никогда не знал, что ответить своим родителям на вопрос «Как сегодня было в школе?» А теперь не понимаю, почему мои дети не могут развернуто ответить на мой вопрос «Как сегодня было в школе?» — признался юморист. Он рассказал, что нашел фото на просторах Инстаграм и не смог не поделиться снимком с подписчиками.
Поклонники Максима признались, что им тоже сложно добиться от своих детей внятного ответа на этот вопрос.
«Моя помнит, только что давали в столовой», «Лучше спрашивать, что хорошего сегодня было в школе... Что самое интересное произошло.. Что тебя сегодня расстроило и т.п. Конкретику», «Я спрашиваю не как дела в школе, а немного по другому. Что сегодня произошло необычного? Что узнал нового? Как веселился на перемене? Ну и делюсь тем, что у меня произошло, подаю пример», — оставляют комментарии подписчики.
Лиза и Гарри — дети юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Супруги поженились в 2011 году, спустя 3 года на свет появились двойняшки. Их выносила суррогатная мать. Певица призналась, что заморозила биоматериал в 52 года, когда еще была в состоянии иметь детей.
Фото и видео: Instagram
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