Максим Галкин в забавном видео показал завтрак дочери-первоклассницы: «Девочка с хачапури»

1 сентября Лиза и Гарри Галкины отправились в первый класс, несмотря на то, что по 7 лет им исполнится в конце сентября. Счастливая мать Алла Пугачева не сдержала слез на торжественной линейке, и Максим Галкин успокаивал ее нежными объятиями.

В первый по-настоящему школьный день Максим Галкин заснял дочь перед тем, как она отправилась на учебу. В забавном видео телеведущий показал, чем завтракает Лиза, наряженная в школьную форму.

«Девочка с Хачапури. Серов. Ты же знаешь художника Серова?», — поинтересовался отец. «Да, но там была девочка с персиками», — парировала Лиза под смех Аллы Пугачевой.