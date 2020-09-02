Максим Галкин в забавном видео показал завтрак дочери-первоклассницы: «Девочка с хачапури»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
1 сентября Лиза и Гарри Галкины отправились в первый класс, несмотря на то, что по 7 лет им исполнится в конце сентября. Счастливая мать Алла Пугачева не сдержала слез на торжественной линейке, и Максим Галкин успокаивал ее нежными объятиями.
В первый по-настоящему школьный день Максим Галкин заснял дочь перед тем, как она отправилась на учебу. В забавном видео телеведущий показал, чем завтракает Лиза, наряженная в школьную форму.
«Девочка с Хачапури. Серов. Ты же знаешь художника Серова?», — поинтересовался отец. «Да, но там была девочка с персиками», — парировала Лиза под смех Аллы Пугачевой.
«Какая милая и красивая», «Сладкая», «Лапочка-школьница», — прокомментировали подписчики телеведущего.
Накануне телегам-сообщества обсудили стоимость обучения Лизы и Гарри в элитной школе. Издание Super сообщило, что Пугачева с Галкиным заплатят по 1,6 млн рублей за каждого ребенка в год. Впрочем, за репетиторов, которые занимались с двойняшками с раннего детства, звездные родители платили наверняка не меньше. Поэтому в 6 лет Лиза и Гарри владеют знаниями во многих областях — от иностранных языков до искусства.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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