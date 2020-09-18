Милые подарки, поздравления и счастливые родители: как Лиза и Гарри Галкины отметили 7-летие

Коллеги, друзья и поклонники знаменитого семейства поздравили именинников в многочисленных комментариях: «С Днем Рождения чудесных детишек и конечно Родителей! Счастья», «Лизоньку и Гарика с днем рождения, удачи и попутного ветра по волнам жизни», «Обожаю этих чудесных деток. Такие интеллигентные, умные и скромные. Пусть Господь всегда хранит Вас», «Самые умные и воспитанные дети у вас! С днем рождения», «Какие у вас милые, добрые и веселые детки! Через экран телефона ощущается насколько они светлые и радостные! Пусть будут здоровенькие и счастливые! И послушных им родителей!», «Какая прелесть, какие славные, добрые дети! Какое шикарное воспитание, с днем рождения деток, здоровья и счастья деткам и вашей семье».

Напомним, в 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Борисовна сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье. Позднее Пугачева снова начала выходить в свет, выступать и призналась, что благодаря Лизе и Гарри обрела вторую молодость и теперь чувствует себя счастливой как никогда.