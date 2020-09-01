Алла Пугачева расплакалась на школьной линейке своих детей-первоклашек: «Наряжались, переживали»

Алла Пугачева и Максим Галкин проводили своих двойняшек Лизу и Гарри в первый класс. К большому празднику готовились заранее. Счастливая мать появилась на линейке в плиссированной мини-юбке, кожаной куртке и кедах. Максим выбрал рваные джинсы и рубашку в крупную клетку.

На линейке Примадонна не смогла сдержать слез и расплакалась. Супруг нежно обнял ее и успокоил.