Алла Пугачева расплакалась на школьной линейке своих детей-первоклашек: «Наряжались, переживали»
Фото: Starface
Алла Пугачева и Максим Галкин проводили своих двойняшек Лизу и Гарри в первый класс. К большому празднику готовились заранее. Счастливая мать появилась на линейке в плиссированной мини-юбке, кожаной куртке и кедах. Максим выбрал рваные джинсы и рубашку в крупную клетку.
На линейке Примадонна не смогла сдержать слез и расплакалась. Супруг нежно обнял ее и успокоил.
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
«Школа. Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — рассказал телеведущий подписчикам и опубликовал мини-фильм о незабываемом для всей семьи дне.
На линейке Гарри прочитал стихотворение. После окончания школьного праздника дети Галкина и Пугачевой запустили в небо шарики. «Пусть все у вас будет радостно. Да здравствует школа, первый класс и сразу выпускной!», — пожелала Алла Пугачева Гарри и Лизе.
«Ура! Удачи!», «Лиза, Гарик уже в школу пошли. Как время летит», «Поздравляю, первый раз в первый класс. Очень волнительно», «Какие милые», «Удачи им в учебе», — пожелали поклонники семьи.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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