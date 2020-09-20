«Моя Жар-Птица»: Галкин похвастался ярким осенним образом Пугачевой

Под зажигательным видео фолловеры оставили восторженные комментарии о красоте эстрадной певицы: «Алла, вы прекрасны», «Алла, умничка! Всем бы так выглядеть и иметь столько энергии в таком возрасте!!», Ой «Наша Любовь!!! Аллочка Красавица!!», «Еще какую Жар-Птицу!!», «Аллочка Борисовна, это отпад всего!)))))», «Отлично выглядите, Алла Борисовна», «Ах, какая женщина , какая женщина ..», «И правда красотка!!!», «Прекрасна, как всегда», «Алла — супер женщина», «Какая вы стройненькая».

К слову, недавно мы рассказывали, как Лиза и Гарри Галкины отметили день рождения. 18 сентября близнецам Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 7 лет.

Напомним, в 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Пугачева сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье.