Прилучный расстался с «папиной дочкой» Карпович и хочет вернуться к экс-супруге?
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Недавно Павел Прилучный выставил на продажу дом, в котором жил с женой Агатой Муцениеце, а сам, по слухам, переехал в новое жилище с Мирославой Карпович. «Вряд ли он купил новый дом, поскольку Паша весь в кредитах. Дом, машины — за все это еще надо гасить долги. Видимо, друзья пустили их с Мирославой пожить в своем доме», — рассказывали «КП» коллеги артиста.
Как стало известно изданию, в итоге Прилучный расстался и с Карпович, которая тяжело переживает разрыв: «Карпович, конечно же, в шоке от такого финала. Хотя ей все говорили, что на чужом несчастье свое счастье не построишь. Ей даже пришлось обратиться к психологу, она очень тяжело переживает разрыв. Возможно, поводом для расставания послужила фотосессия Миры в свадебном платье и распускаемые ее окружением слухи про грядущую свадьбу с Павлом. Прилучный оказался не готов к такому быстрому развитию событий. Ему казалось, что Мира и ее мать на него давят. Он же только получил развод, а его снова захотели охомутать. Он говорит друзьям, что хочет вернуть жену, но не знает как».
Напомним, развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стал для поклонников знаменитой пары громом среди ясного неба. Многие не ожидали, что крепкая семья с двумя детьми распадется, но все-таки это случилось. Муцениеце не скрывает, что причиной случившегося стала супружеская неверность — по слухам, Прилучный закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Теперь Агата ведет очень популярное шоу на YouTube, где расспрашивает разных известных людей о том, как они пережили развод. Новой гостьей проекта стала актриса Юлия Меньшова, которая честно рассказала о своих отношениях с супругом Игорем Гординым.
В ходе разговора речь зашла и об отношениях Агаты с Павлом Прилучным. Муцениеце попросила у старшей коллеги совета на будущее, на что Меньшова ответила: «Не нужно загадывать. Мне кажется, вы сейчас очень держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова», — сказала актриса. «Считаете, что я держусь за эту перспективу?» — возразила Агата. «Ну, это очень видно» — парировала Юлия. На это Муцениеце только и смогла обреченно ответить «Черт». Отметим, ранее Агата уже намекала на то, что ждала от мужа первого шага к примирению, к которому, возможно, была готова, но он его так и не сделал.
Фото: Instagram, globallookpress
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