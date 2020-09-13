Прилучный продает дом, в котором жил с Муцениеце. Хочет разобраться с долгами?

Знакомые влюбленных утверждают: Мирослава и Павел переехали в новый 4-этажный дом с бассейном. Его Прилучному предоставили друзья. Старый же дом актер намерен продать — жилье покупалось в ипотеку и стоило 180 миллионов рублей. По информации издания «Стархит», актер остался должен чуть меньше половины стоимости объекта недвижимости. Окружение звезды считает, что именно решение жилищного вопроса заставило Павла отказаться от участия в «Кинотавре». «Ему сейчас не до «Кинотавра». Он только что переехал в новый четырехэтажный дом с бассейном, но практически без мебели», — рассказал источник.

О романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович стали говорить после публикации их совместных фото и видео с отдыха в Ялте. Актриса много времени проводила как с Прилучным, так и с его детьми. Бывшая жена Павла — Агата Муцениеце — заявила тогда, что не знала, что экс-супруг поедет на отдых в Крым не только с детьми.