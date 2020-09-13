Прилучный продает дом, в котором жил с Муцениеце. Хочет разобраться с долгами?
Фото: Instagram/ @bugevuge
Большой дом, в котором Павел Прилучный и Агата Муцениеце жили и воспитывали детей, после развода пары отошел актеру. Через месяц после этого события, в особняке была замечена Мирослава Карпович, которую СМИ называют новой пассией Павла. Соседи отмечали, что актриса уже начала обживаться на новом месте, но, похоже, строить совместное счастье пара намерена не в этом доме. По информации издания «Стархит», Прилучный выставил бывшее семейное гнездышко на торги.
Знакомые влюбленных утверждают: Мирослава и Павел переехали в новый 4-этажный дом с бассейном. Его Прилучному предоставили друзья. Старый же дом актер намерен продать — жилье покупалось в ипотеку и стоило 180 миллионов рублей. По информации издания «Стархит», актер остался должен чуть меньше половины стоимости объекта недвижимости. Окружение звезды считает, что именно решение жилищного вопроса заставило Павла отказаться от участия в «Кинотавре». «Ему сейчас не до «Кинотавра». Он только что переехал в новый четырехэтажный дом с бассейном, но практически без мебели», — рассказал источник.
О романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович стали говорить после публикации их совместных фото и видео с отдыха в Ялте. Актриса много времени проводила как с Прилучным, так и с его детьми. Бывшая жена Павла — Агата Муцениеце — заявила тогда, что не знала, что экс-супруг поедет на отдых в Крым не только с детьми.
Фото и видео: Instagram
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