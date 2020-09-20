Судебные приставы ищут Павла Прилучного, чтобы взыскать с него долги после развода

Журналистам «Комсомольской правды» удалось выяснить, что актера после развода снова ищут судебные приставы. Причина весьма иронична: Павел не оплатил судебные издержки по делу о расторжении брака с Агатой Муцениеце. Экс-супруга актера оплату со своей стороны, кстати, внесла. Сколько именно задолжал Прилучный, и в чем причина нежелания платить, издание не рассказывает, но недавно стало известно, что Павел вместе с новой избранницей Мирославой Карпович переехал в четырехэтажный дом. Находящийся в ипотеке особняк, в котором он жил с Муцениеце, актер выставил на торги.

О романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович стали говорить после публикации их совместных фото и видео с отдыха в Ялте. Актриса много времени проводила как с Прилучным, так и с его детьми. Бывшая жена Павла — Агата Муцениеце — заявила тогда, что не знала, что экс-супруг поедет на отдых в Крым не только с детьми.