Постройневшая Виктория Боня отметила 40-летие на частном острове с «танцующим миллионером» Джанлукой Вакки
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Фото: Instagram
Телеведущая, звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня отдыхает на Мальдивах, где отметила 40-летие. На главную вечеринку своего праздника именинница пригласила известного «танцующего миллионера» Джанлуку Вакки. Он стал гостем и диджеем на дне рождения россиянки. Об этом теледива рассказала в Instagram и опубликовала видео со знойным итальянцем.
Для вечера Виктория, которая сильно похудела, выбрала сверкающее голубое платье и бежевые босоножки.
«C днем рождения, красотка», — поздравила Викторию Боню певица Валерия. «Вика, огромного счастья тебе», «Образ сногсшибательный!», «Вика! С днем рождения! Здоровья, счастья, и всего только хорошего. Делай побольше сторисов, селфи, ты классная!», — присоединились и другие подписчики Бони.
52-летний Джанлука Вакки опубликовал на Мальдивах фото, на котором он позирует в стиле Джеймса Бонда.
Напомним, что итальянец прославился после того, как стал выкладывать в Сеть видео со своими откровенными и зажигательными танцами, которые исполняет, то в шикарных костюмах, то в набедренных повязках.
Напомним, недавно Виктория переехала в Лондон, где купила новый дом. 7-летняя дочь Виктории Летиция от миллионера Алекса Смерфита учится в престижной британской школе.
Фото и видео: Instagram
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