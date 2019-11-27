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Постройневшая Виктория Боня отметила 40-летие на частном острове с «танцующим миллионером» Джанлукой Вакки

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня на Мальдивах

Фото: Instagram

Телеведущая поделилась радостью с подписчиками.

Телеведущая, звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня отдыхает на Мальдивах, где отметила 40-летие. На главную вечеринку своего праздника именинница пригласила известного «танцующего миллионера» Джанлуку Вакки. Он стал гостем и диджеем на дне рождения россиянки. Об этом теледива рассказала в Instagram и опубликовала видео со знойным итальянцем.

Для вечера Виктория, которая сильно похудела, выбрала сверкающее голубое платье и бежевые босоножки.

«C днем рождения, красотка», — поздравила Викторию Боню певица Валерия. «Вика, огромного счастья тебе», «Образ сногсшибательный!», «Вика! С днем рождения! Здоровья, счастья, и всего только хорошего. Делай побольше сторисов, селфи, ты классная!», — присоединились и другие подписчики Бони.

52-летний Джанлука Вакки опубликовал на Мальдивах фото, на котором он позирует в стиле Джеймса Бонда.

Напомним, что итальянец прославился после того, как стал выкладывать в Сеть видео со своими откровенными и зажигательными танцами, которые исполняет, то в шикарных костюмах, то в набедренных повязках.

Напомним, недавно Виктория переехала в Лондон, где купила новый дом. 7-летняя дочь Виктории Летиция от миллионера Алекса Смерфита учится в престижной британской школе.

Фото и видео: Instagram

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