Постройневшая Виктория Боня отметила 40-летие на частном острове с «танцующим миллионером» Джанлукой Вакки

«C днем рождения, красотка», — поздравила Викторию Боню певица Валерия. «Вика, огромного счастья тебе», «Образ сногсшибательный!», «Вика! С днем рождения! Здоровья, счастья, и всего только хорошего. Делай побольше сторисов, селфи, ты классная!», — присоединились и другие подписчики Бони.

52-летний Джанлука Вакки опубликовал на Мальдивах фото, на котором он позирует в стиле Джеймса Бонда.