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Воздушный шифон и «хищный» принт: Боня в экстремальном мини обеспокоила поклонников сильной худобой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Виктория Боня поделилась бекстейджем съемки нового интервью. Для эфира 39-летняя ведущая выбрала платье, длина которого подчеркнула похудевшую фигуру. Чрезмерная стройность насторожила фолловеров, и звезда призналась, что снова пытается набрать вес.

Основой образа Виктории стало легкое шифоновое платье приталенного силуэта. Скромный верх компенсировала экстремально короткая длина и остромодный в этом сезоне анималистический принт. Завершили look ведущей лаконичные босоножки на тонких ремешках в нежном бежевом оттенке, практически сливающимся с тоном кожи. Высокие шпильки не только гармонично вписались в образ, подчеркнули стройную фигуру Бони.

Поклонники интересовались диетой звезды, думая, что она худела целенаправленно. «Поделитесь, пожалуйста, вашей диетой!», «А мне нравится, когда ты худая – есть в этом свой шарм», «Вика, сколько вы сейчас весите? Мне кажется, сильно похудели», «Вика, вам надо поправиться», «Ножки как у школьницы» – пишут в комментариях. Однако Виктория признается, что хочет набрать вес, но в плотном рабочем графике даже не успевает поесть: «Когда занята, особенно в Москве, и времени нет совсем. Вчера в 5 вечера поняла, что еще даже не завтракала».

Фото: Instagram

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