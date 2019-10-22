Воздушный шифон и «хищный» принт: Боня в экстремальном мини обеспокоила поклонников сильной худобой

Поклонники интересовались диетой звезды, думая, что она худела целенаправленно. «Поделитесь, пожалуйста, вашей диетой!», «А мне нравится, когда ты худая – есть в этом свой шарм», «Вика, сколько вы сейчас весите? Мне кажется, сильно похудели», «Вика, вам надо поправиться», «Ножки как у школьницы» – пишут в комментариях. Однако Виктория признается, что хочет набрать вес, но в плотном рабочем графике даже не успевает поесть: «Когда занята, особенно в Москве, и времени нет совсем. Вчера в 5 вечера поняла, что еще даже не завтракала».

Фото: Instagram

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