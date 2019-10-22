Воздушный шифон и «хищный» принт: Боня в экстремальном мини обеспокоила поклонников сильной худобой
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Фото: Instagram
Основой образа Виктории стало легкое шифоновое платье приталенного силуэта. Скромный верх компенсировала экстремально короткая длина и остромодный в этом сезоне анималистический принт. Завершили look ведущей лаконичные босоножки на тонких ремешках в нежном бежевом оттенке, практически сливающимся с тоном кожи. Высокие шпильки не только гармонично вписались в образ, подчеркнули стройную фигуру Бони.
Поклонники интересовались диетой звезды, думая, что она худела целенаправленно. «Поделитесь, пожалуйста, вашей диетой!», «А мне нравится, когда ты худая – есть в этом свой шарм», «Вика, сколько вы сейчас весите? Мне кажется, сильно похудели», «Вика, вам надо поправиться», «Ножки как у школьницы» – пишут в комментариях. Однако Виктория признается, что хочет набрать вес, но в плотном рабочем графике даже не успевает поесть: «Когда занята, особенно в Москве, и времени нет совсем. Вчера в 5 вечера поняла, что еще даже не завтракала».
Фото: Instagram
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