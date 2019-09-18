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Дочь Виктории Бони разоблачила маму: «Дома без макияжа она выглядит некрасиво»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Виктории Бони

7-летняя дочь Виктории Бони высказала все, что думает насчет яркого макияжа мамы.

7-летняя Анджелина Летиция — дочь телезвезды Виктории Бони и тусовщика Алекса Смерфита — растет открытой и искренней девочкой. Полгода назад в Сети появился короткий видеоролик, в котором она случайно подставила маму, сообщив, что они не живут в вилле, из которой та делала репортаж. На этот раз дочь «прошлась» по яркому макияжу родительницы.

«У мамы мейкап. Она вообще по-настоящему некрасиво выглядит. Ужасно. Ужжасно», — заявила обидевшаяся на маму девочка.

Виктория Боня принялась шутливо подначивать ее, и та продолжила: «Некрасивая-некрасивая. Только мейкап, ненастоящее лицо. Только мейкап. Она накрасилась, а сама она дома плохо выглядит. Она накрасила себе лицо, вот здесь и здесь, и губы, и чтобы прыщей не было. Она все обмазала, чтобы не было видно, и накрасила себе ресницы, и отбелила зубы, чтобы было красиво».

Насколько искренне все это говорила Анджелина-Летиция — неизвестно. Вероятно, бОльшую часть ее слов стоит воспринимать как шутку.

А как вы считаете, подходит ли Виктории Боне ее яркий макияж, или она намного лучше выглядит без косметики?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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